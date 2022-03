"Ölkrise" in der Gastro: Pommes werden teurer

Gasthaus schmeißt Pommes von der Karte

Erwin Ott bietet vorerst keine Pommes an

Der Ölmangel ist bereits in der Gastronomie angekommen. Die Kölner Gaststätte "Gaffel am Dom" benötigt zum Beispiel 100 Liter Speiseöl pro Woche - zum Frittieren von Reibekuchen, Schnitzel und vor allem Pommes. Doch im Moment bekommt das Restaurant gerade einmal zehn Liter geliefert - wenn überhaupt. " Die Rohstoffe haben immer mal regionale Schwankungen. Aber so extrem wie jetzt habe ich es noch nie erlebt - und ich bin schon ein Leben lang in der Gastronomie tätig ", sagt Geschäftsführer Erwin Ott.

Deshalb nun die Konsequenz: Ab Freitag verschwinden die Pommes von der Karte. Stattdessen gibt es Bratkartoffeln und Kartoffelpüree. Natürlich gibt es auch Alternativen zum Sonnenblumenöl. " Aber auch die anderen Öle werden knapp und wahnsinnig teuer ".

"Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, bevor wir jetzt schlechte Pommes anbieten, sie komplett von der Karte zu nehmen." Erwin Ott - Gastwirt

Bratkartoffeln statt Pommes

Reibekuchen und Schnitzel würden hingegen weiter angeboten. Erste Reaktionen der Gäste gebe es zwar noch nicht, weil die neue Karte erst ab dem 1. April gelte. Er sei aber trotzdem schon gefragt worden, ob es sich dabei etwa um einen April-Scherz handele. " Es wäre mir lieber, es wäre ein Aprilscherz ", so Ott.

Schwere Suche nach Öl

In einem Brauhaus mag das mit dem Umschwenken auf andere Beilagen noch funktionieren. Aber was macht in diesen Tagen ein Imbiss, auf dessen Speisekarte nicht mehr als Bratwurst und Fritten stehen? Jörg Lilienbecker betreibt in Sendenhorst einen Imbiss und erzählt: " Wir sind jeden Morgen am Gucken, wo kriegen wir unser Öl noch her? Welcher Händler hat was da? Wir fahren nach Münster, nach Hamm. " Er ist nun auf Palmfett umgeschwenkt. Doch das ist nicht für jeden Gastronomen eine Alternative. Manche sind davon nicht besonders überzeugt.

Christian Kirchner beklagt höhere Kosten

Christian Kirchner betreibt in Köln eine Pommesbude. Auch er hat in diesen Tagen zu kämpfen. " Aktuell sind wir schon bei 50 Prozent Mehrkosten. Und es wird auch immer schwieriger, Öl zu bekommen ." Bislang klappe die Versorgung noch und die Preise sollen nicht angehoben werden. Wenn aber der Öl-Nachschub weiter ausbleibt, könnte genau das passieren.

Branchenverband sieht " angespannte Situation "