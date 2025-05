Stabile Temperaturen über 25 Grad, kaum Wolken am Himmel, viel Sonnenschein: Das aktuell frühsommerliche Wetter kommt gut an. Vor ein paar Jahren wäre es keine Frage gewesen, was das für die meisten bedeutet: Ab auf die Wiese, möglichst viel Haut auspacken und dann schön braun werden.

Gebräunte Haut wird als attraktiv empfunden, weil sie besonders ist, sagte der Düsseldorfer Soziologe Ulrich Rosar dem WDR : " In Zeiten, in denen die Menschen in Büros und Fabriken arbeiten und daher selten in die Sonne kommen, ist gebräunte Haut schwierig zu erreichen. " Zudem diene sie als " Statussymbol ", so Rosar. Die Botschaft: Ich kann es mir leisten, in den Urlaub zu fahren und in der Sonne zu liegen.