Sonderrechte für Geimpfte - Ja oder Nein?

Montgomery fordert Vorteile für Geimpfte

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery etwa sagte der ARD , es könne nicht sein, dass die Mehrheit derjenigen, die sich impfen lassen, sich von den Impfunwilligen vorschreiben lassen, was künftig im öffentlichen Leben möglich ist und was nicht. Die Geimpften sollten langfristig Vorteile genießen dürfen, forderte Montgomery. Zum Beispiel, dass sie an Langstreckenflüge ohne einen Corona-Test teilnehmen dürfen oder etwa, dass sie in Kinos oder Restaurants keine Masken tragen müssen.

Impfpflicht durch die Hintertür?

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Impfpflicht durch die Hintertür kommt. So hatte die australische Airline Qantas angekündigt, Reisende auf internationalen Verbindungen nur dann an Bord zu lassen, wenn sie eine Impfung nachweisen können. Montgomery sagte, dass generell Unternehmen in ihrer Vertragsgestaltung frei seien.