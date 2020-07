Vereine in Not: Sonderprogramm für Karnevalisten und Schützen

Andreas Schreiber ist in einer schwierigen Situation. Der Vorsitzende der Werdohler Schützen fragt sich, wann er sich für oder gegen ein Schützenfest 2021 entscheiden muss. "Ich bin im Hoffnungsmodus ", sagt er. " Aber ein Verein in unserer Nachbarstadt Altena hat seine Feier schon abgesagt. "

Das hat den Schützen ins Grübeln gebracht. Er ist sich der Verantwortung bewusst. " Das Virus ist ja noch da, auch wenn die Infektionszahlen geringer geworden sind ."

Auf der anderen Seite würde eine Absage bedeuten, wieder auf Einnahmen zu verzichten. " Wir hatten schon keine Frühjahrskirmes, kein Osterfeuer und keinen Königsball. " Und natürlich ist das Schützenfest 2020 auch ausgefallen.

Geld kommt derzeit also nicht in die Kasse - die Kosten bleiben allerdings. "Wir zahlen weiter Miete für unsere Schießstände", erklärt Schreiber. Deshalb hat sich der Vorsitzende schon mit dem "Sonderprogramm Heimat " beschäftigt.

Bis zu 15.000 Euro für Vereine

Ab Mittwoch (15.07.2020) können Traditionsvereine darüber einen Zuschuss von bis zu 15.000 Euro erhalten. Anträge müssen sie bei den Bezirksregierungen einreichen. Insgesamt stellt die Landesregierung 50 Millionen Euro für Schützen, Karnevalisten und andere Brauchtumsbegeisterte zur Verfügung. So sollen Liquiditätsengpässe abgefedert werden.