Es bleibt sommerlich - Sonne satt am Wochenende

Noch am Donnerstag (19.04.2018) hatten die Temperaturen in NRW Rekordwerte erreicht: Duisburg, Gelsenkirchen und Bocholt knackten sogar die 30-Grad-Marke. Das letzte Mal, dass es um diese Jahreszeit in NRW so heiß war, ist elf Jahre her: 2007 wurden 30,6 Grad gemessen.

Der höchste jemals im April gemessene Wert betrug 32,8 Grad im Jahr 1968: in Bad Sassendorf-Ostinghausen.