Aprilsommer: NRW knackt 30-Grad-Marke

In NRW hat der Hochsommer Einzug gehalten - jedenfalls, wenn man der meteorologischen Definition folgt, die ihn an der 30-Grad-Marke festmacht. Sie wurde am Donnerstag (19.04.2018) gleich in mehreren Städten geknackt: WDR-Meteorologin Claudia Kleinert hatte die Temperaturen für Duisburg-Hochfeld (31,0 Grad), Bocholt (30,7) und Gelsenkirchen (30,6). Den Titel "Heißeste Stadt in NRW" bekam Marl mit satten 31,1 Grad.

Das letzte Mal, dass es um diese Jahreszeit in NRW so heiß war, ist elf Jahre her: 2007 wurden 30,6 Grad gemessen. Der höchste jemals im April gemessene Wert betrug 32,8 Grad im Jahr 1968, festgehalten in Bad Sassendorf-Ostinghausen.