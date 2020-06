Wetter wie im Sommer: 30-Grad-Marke in NRW geknackt

31 Grad in Köln, Hennef, Bottrop und Dorsten. 30 Grad in Krefeld, in Hilden, Langenfeld, Essen, Duisburg, Marl und Dortmund. In vielen anderen NRW-Städten Nordrhein-Westfalens kratzten die Temperaturen am Dienstagnachmittag (02.06.2020, Stand 16:15 Uhr) ebenfalls an der 30-Grad-Marke.

Damit ist es der bisher wärmste Tag des Jahres in NRW und Deutschland. Perfektes Wetter also für Freizeitspaß unter freiem Himmel.