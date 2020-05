Sommerurlaub 2020 im Ausland - geht das?

Kann ich im Sommer ins Ausland fahren?

Die Bundesregierung warnt vor Reisen ins Ausland. Das gilt – Stand jetzt – bis einschließlich 14. Juni, kann sich aber natürlich verlängern. Sollte das Auswärtige Amt Reisen erlauben, stünden andere Länder bereit: Wenn es etwa nach Österreich ginge, dürften deutsche Touristen gerne bald kommen, sofern sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Manche Länder wünschen sich bilaterale Abkommen, um Tourismus zu ermöglichen. Deutschland ist da aber zurückhaltend: Die Regierung will lieber auf eine gemeinsame europäische Lösung warten.

Wie könnte eine europäische Lösung aussehen?

Die EU-Kommission will die Reisefreiheit in Europa nach und nach wieder herstellen. Heute will sie ihre Empfehlungen vorstellen. Darin steht zum Beispiel: Wenn sich die Infektionszahlen in zwei Nachbarländern positiv und ähnlich entwickeln, können sie die gemeinsame Grenze langsam wieder öffnen. Dabei muss es aber immer genug Test- und Behandlungskapazitäten geben, falls es zu einem Zwischenfall kommt. Außerdem müssen die Gesundheitsbehörden international gut zusammenarbeiten, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Es ist aber noch völlig unklar, auf welche europäischen Länder diese Bedingungen wann zutreffen werden.