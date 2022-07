11 Tage lang: Ganz Deutschland in den großen Ferien

Versetzte Ferien, versetzter Urlaub

Die versetzten Ferien sollen verhindern, dass die Familien in Deutschland gleichzeitig Urlaub machen wollen. Dann müssten nämlich alle gleichzeitig auf die Autobahnen, in die Züge und in die Ferienflieger. Und es bräuchten auch alle gleichzeitig eine Unterkunft in den Feriengebieten. Die versetzten Sommerferien haben auch wirtschaftliche Vorteile: Die Tourismusbranche kann ihre Hauptsaison in die Länge ziehen und profitiert so von mehr Reisenden.

Keine besondere Reiselage - trotz gemeinsamem Ferienwochenende

Obwohl an diesem Wochenende alle Bundesländer gemeinsam Ferien haben, sind die Reisewege nicht voller als sonst auch an den Ferienwochenenden. Die Deutsche Bahn meldet bisher keine besonderen Vorkommnisse. Der ADAC hat zwar vor Staus wie selten gewarnt, das WDR-Verkehrsstudio erwartet aber nur die üblichen Staus auf den Reiserouten. Am Mittag gab es insgesamt 47 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen (Stand 13:19 Uhr).

Anders sieht es in Frankreich auf den Autobahnen Richtung Mittelmeer und Atlantikküste aus. Um die Mittagszeit stauten sich die Autos landesweit auf mehr als 800 Kilometern. Auf der Autobahn 7, die durch das Tal der Rhône nach Süden führt, mussten Autofahrer nach Angaben des Betreibers Vinci für die Fahrt von Lyon nach Orange statt gut eineinhalb Stunden zeitweise mehr als fünf Stunden einplanen.

Der Kölner Flughafen setzt an diesem Wochenende zusätzliches Personal ein: An der Sicherheitskontrolle zum Beispiel, weil da im Moment viele Mitarbeitende krank sind. Außerdem soll im Terminal zusätzliches Personal den Reisenden helfen und bei langen Wartezeiten Wasser und Snacks verteilen.