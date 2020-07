Regnerisches Wochenende erwartet - Wo bleibt der Hochsommer?

Mal heiter, mal bewölkt und regnerisch: Der Sommer präsentiert sich in NRW eher unbeständig. Und daran wird sich nach Angaben der WDR-Wetterexperten vorläufig auch nichts ändern.

Nach einem in weiten Teilen des Landes sonnigen Donnerstag (23.07.2020) mit Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke wird es am Wochenende wieder nass. Und wolkig. Wobei die Temperaturen tagsüber weiter um die 20 Grad liegen.

Für Sonntag gibt es Aussicht auf ein wenig Sonne

Am Freitag (24.07.2020) muss nach Angaben der WDR -Wetterexperten ab mittags mit Regen gerechnet werden. Gebietsweise kann er sogar schauerartig ausfallen. Auch am Samstag bleibt es wolkenverhangen. Immer wieder kann es vom Himmel aus nass werden. Nur am Sonntag gibt es Aussicht auf ein wenig Sonne.

Vielen drängt sich die Frage auf: Gibt es denn gar keine Chancen für anhaltendes Hochsommerwetter mit Temperaturen von tagsüber über 30 Grad? Möglich ist das durchaus. Der meteorologische Sommer geht noch bis Ende August, der astronomische bis in die zweite Septemberhälfte. " Da sind sicher noch Schönwetterphasen drin ", sagt der WDR -Meteorologe Jürgen Weiß.

Wetterprognosen über zehn Tage hinaus meist zu ungenau

Konkrete Wetterprognosen über zehn Tage hinaus sind Weiß zufolge nicht möglich. " Hier kann man nur grob abschätzen, in welche Richtung es geht ", betont er. Solche Vorhersagen seien zumeist zu ungenau, um wirklich einen Wert zu haben. Nicht selten gingen sie in die falsche Richtung.

In NRW gebe es übrigens derzeit einen " ziemlich durchschnittlichen Sommer ". Die Temperaturen liegen laut Weiß im Mittel (01. Juni bis heute) sogar 0,8 Grad über dem Normalwert. Sonnenschein und Regenausbeute seien im Flächenmittel ausgeglichen, punktuell sei es sogar weiterhin zu trocken. " Sollten die Leute einen anderen Eindruck haben, liegt es einfach daran, dass sie es mit den zwei Ausnahmesommern 2018 und 2019 vergleichen ", so der WDR -Wetterexperte.

Stand: 23.07.2020, 19:17