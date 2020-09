NRW mit dem dritten Dürresommer in Folge

Zum heutigen Herbstbeginn (22.09.2020) gibt die Sonne nochmal alles. Ende der Woche soll es im Westen aber nasser und regnerischer werden. Das ist nicht nur für die Natur eine gute Nachricht, denn auch der Sommer 2020 war sehr trocken.

Bilanz des Sommers 2020: Warm, sonnig und trocken

"Der Sommer 2020 war im Schnitt 1,5 bis 2 Grad wärmer als ein Durchschnittssommer. Dabei haben die beiden Hitzewellen Mitte August und Mitte September eine große Rolle gespielt" , sagt WDR-Wetterexperte Jügen Vogt. "Diese Hitzewellen werden zwar viel stärker wahrgenommen als die schleichende Veränderung der Temperaturen, aber die hat eine viel größere Wirkung für unsere Natur. "

Noch nicht mal halb so viel Regen wie im Durchschnitt