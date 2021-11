Solinger Kindermorde: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Richter am Wuppertaler Landgericht sahen es als erwiesen an, dass die Mutter fünf ihrer sechs Kinder umgebracht hat und verurteilten sie am Donnerstag (04.11.2021) zu einer lebenslangen Haftstrafe. Damit folgt das Gericht der Forderung der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagte nahm das Urteil nahezu regungslos auf. Sie blickte starr geradeaus und folgte den Ausführungen der Richter. Das Landgericht stellte in dem Fall außerdem die besondere Schwere fest. Die Verteidiger der Frau hatten zuletzt noch auf Totschlag oder sogar Freispruch plädiert. Sie können gegen das Urteil noch Rechtsmittel einreichen.

Keine Aussage im Verlauf des Prozesses

Im gesamtem Prozess schwieg die 28-Jährige zu den Vorwürfen und machte keinerlei Angaben. Auch nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern nutzte sie ihre Chance auf letzte Worte nicht und schwieg.