Zehn Sekunden, die nicht vergessen sind. Drei Tote und acht Verletzte hatte es im letzten August bei dem Attentat in Solingen gegeben. Einer der Verletzen: Siavash Hosseini. Mit 21 Stichen musste die Wunde genäht werden, die ihm der Angreifer mit dem Messer zugefügt hat.

Es waren Minuten, die das Leben von Siavash Hosseini komplett verändert haben. Das Ganze ist jetzt neun Monate her, die Narbe ist immer noch gut erkennbar. Breit zieht sie sich über seine Schulter. Das kann er verschmerzen. Den Anblick des Täters, der ihm direkt in die Augen geschaut hat, nicht. Auch ein dreiviertel Jahr danach holen den Iraner die Ereignisse ein. Er ist selbst erst im vorletzten Jahr nach Deutschland gekommen – geflohen aus dem Iran.

Aussage vor Gericht

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, der im Auftrag des IS in Solingen drei Menschen auf einem bunten Stadtfest tötete und acht verletzt hat, wird auch Siavash Hosseini aussagen. Denn er ist selbst Opfer, kann sich aber gut an den Abend erinnern. Mit einem Freund aus Solingen war der Kölner an dem Abend zum "Festival der Vielfalt" gekommen, auf drei Bühnen feierte die Stadt ihren 850. Geburtstag.

Am Frohnhof hörte er gerade der Band zu, filmte noch, weil es ihm so gut gefiel. Auf dem Video, das er uns zeigt, bricht die Aufnahme nach 10 Sekunden ab, denn da entdeckt Hosseini im Augenwinkel einen dünnen dunklen Jungen. Der ihm plötzlich von vorne mit einem Messer in den Hals stechen will.

Er kann sich wegdrehen, deshalb landet das Messer hinten im Nacken. Als er realisiert, was passiert, sieht er auch schon Menschen neben sich zusammensacken – einer liegt jetzt mit offenen Augen auf dem Pflaster. Tot.