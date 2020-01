Die iranische Vergeltungs-Attacke unter anderem auf einen Militärstützpunkt der USA in Erbil im Nordirak haben auch die in der Nähe stationierten rund 120 Bundeswehr-Soldaten, 40 davon aus der Augustdorfer Rommel-Kaserne, unversehrt überstanden.

"Allen Augustdorfer Soldaten, die im Einsatz sind, geht es soweit gut, die sind alle wohlauf" , bestätigte Hauptmann Martin Waltemathe, Pressoffizier in der Rommel-Kaserne, dem WDR am Mittwoch (08.01.2020). "Die Kameraden spüren keine Angst, sondern in diesem Moment einfach eine professionelle Anspannung."

"Allen geht es gut"

Die Soldaten hatten sich auf dem Luftwaffenstützpunkt in Erbil in Bunkern verschanzt "und sich auch gleich telefonisch mit uns hier in Deutschland in Verbindung gesetzt und uns gemeldet, dass es allen gut geht" , sagte Waltemathe.