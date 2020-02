Streit über Solarien-Verbot

Minderjährige dürfen seit 2009 nicht ins Solarium

Auch die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft sowohl die natürliche UV-Strahlung der Sonne als auch die künstlich erzeugte in Solarien in die höchste Risikogruppe der krebsauslösenden Faktoren ein.

Die Forderung der Deutschen Krebshilfe nach einem deutschlandweiten Solarienverbot lässt sich rechtlich nicht einfach durchsetzen. Schon jetzt dürfen Minderjährige nicht ins Solarium. Das ist seit gut zehn Jahren per Gesetz verboten.



Laut des "Nationalen Krebshilfe-Monitorings zur Solariennutzung" gelangen Jugendliche unter 18 aber immer wieder in Solarien, weil ihr Alter nicht vom Personal überprüft wird. Hier müsse es deutlich strengere Kontrollen geben. Der Bundesfachverband Besonnung weist darauf hin, dass der Anteil der unter 18-jährigen Solariennutzer gering ist und bereits vor dem gesetzlichen Verbot bei unter zwei Prozent gelegen habe.



Sinnvoll wäre mehr Aufklärung, damit Leute, die regelmäßig ins Solarium gehen, wissen, welche Folgen das für ihre Gesundheit haben kann.

Video starten, abbrechen mit Escape Sonnenbänke – wie schädlich sind sie wirklich?. Servicezeit . . 06:00 Min. . UT . Verfügbar bis 01.07.2020. WDR. Von Patricia Metz.

Stand: 04.02.2020, 13:52