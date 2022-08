Krise ohne Ende? Wie lange wir noch durchhalten müssen

Es sind keine leichten Zeiten: Gleich mehrere existenzielle Krisen erleben wir gerade. Den Klimawandel mit seinen immer spürbareren Auswirkungen. Den Ukraine-Krieg, der Angst macht. Und mit voller Wucht rollen nun auch die Folgen diese Krieges an: Die Lebenhaltungskosten explodieren - Preise für Sprit, Gas und Strom schnellen in nie für möglich gehaltene Höhen. Und manch einer fragt sich gerade, wie das überhaupt alles bezahlbar sein soll. Viele Familien sehen kaum einen Ausweg aus der Kostenfalle.

Ist das Hysterie - oder erst der Anfang? Und wie wird die Gesellschaft an sich mit diesen Krisen umgehen? Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf, hat kaum gute Nachrichten. " Die Kostensteigerungen werden sehr heftig werden" , sagte er am Sonntagabend im WDR-Fernsehen. Speziell der kommende Winter, aber auch das nächste Jahr und vielleicht noch der Winter 2023 könnten für viele hart werden.