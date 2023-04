Erfindung der Schlummertaste vor 110 Jahren: Ist "snoozen" gesund?

Als Robert Türck 1913 in Zürich das Patent für die Schlummertaste an Weckern anmeldete, ahnte er wahrscheinlich nicht, was für einen Dauerbrenner er erfunden hatte. Die Funktion, die " nach einer erstmaligen Ausstellung des Läutwerks eine Wiederholungsauslösung " bewirkt, nennt sich mittlerweile einfach nur noch "snooze" - und ist so beliebt wie eh und jeh.

Das zeigt sich schon allein daran, dass 110 Jahre nach der Erfindung auf jedem noch so modernen Smartphone standardmäßig eine Wecker-App mit Schlummertaste installiert ist. Darüber, ob man diese auch nutzen sollte, scheiden sich jedoch die Geister.

Liegen bleiben oder nicht?

Da gibt es einmal die Fraktion der Morgenmenschen, die diese Taste überhaupt nicht braucht, weil sie schon beim ersten Klingeln des Weckers aus dem Bett springen und den Tag begrüßen. Unter den Morgenmuffeln wird hingegen immer wieder diskutiert, ob der "Snooze-Button" das Aufstehen erleichtert oder nicht.