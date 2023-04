Intelligente Stromzähler: Was Smart Meter leisten können

Smart Meter sollen eine bessere Steuerung des Stromnetzes ermöglichen - denn sie messen Strom oder Wärme und übertragen den Verbrauch direkt an den Betreiber. Der bekommt dadurch erstmals genaue Informationen darüber, wann und wo genau wie viel Strom verbraucht wird. Doch auch für Nutzer bringen die Stromzähler Vorteile.

Dann Strom nutzen, wenn er besonders günstig ist

Der offensichtlichste Nutzen dürfte sein: Die digitalen Stromzähler zeigen in Echtzeit an, wie hoch der eigene Energieverbrauch gerade ist - und wie hoch die Kosten sind. Denn die Smart Meter können den aktuellen Strompreis empfangen. So können Verbraucher Smartphone, E-Auto oder Laptop gezielt dann laden, wenn der Strompreis besonders niedrig ist - zum Beispiel nachts.