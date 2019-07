Entgegen dem bundesweiten Trend hat der Datenklau an Geldautomaten, das sogenannte Skimming, in Nordrhein-Westfalen wieder zugenommen. Im ersten Halbjahr 2019 seien bereits 31 "Skimming"-Fälle in NRW gezählt worden. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres seien es 24 Fälle gewesen. Das berichtete das Unternehmen Euro Kartensysteme in Frankfurt am Samstag (13.07.2019).

Kartendaten ausspioniert

Beim "Skimming" spionieren Kriminelle die Kartendaten ahnungsloser Bankkunden am Geldautomaten aus. Mit den Daten können sie Karten-Dubletten produzieren und die Konten der Kunden plündern.