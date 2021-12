Der Sitzungskarneval in NRW ist abgesagt

Auch in dieser Saison wird es wegen Corona keinen normalen Karneval in NRW geben. So wird auf Karnevalsbälle, Partys und Karnevalssitzungen in Innenräumen verzichtet. Darauf hat sich am Dienstag die Landesregierung mit Vertretern des organisierten Karnevals verständigt.

Als Grund nannte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Infektionsgeschehen, die Belastung der Krankenhäuser und die Unsicherheit durch die Omikron-Variante.