Weitgehend friedlicher Jahreswechsel in NRW

NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) zeigte sich kurz nach Mitternacht auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz mit dem bisherigen Silvestergeschehen sehr zufrieden: " Bisher höre ich nur Gutes aus dem Land. Der weit überwiegende Teil der Menschen hält sich an die Regeln, und dafür will ich mich herzlich bedanken. "

Innenminister Reul begleitete den Silvestereinsatz in Köln

Das bestätigte auch ein Kölner Polizeisprecher am frühen Neujahrsmorgen: " An einem normalen Wochenende ist deutlich mehr los. " Lediglich einige kleinere Parties und Versammlungen hätten aufgelöst werden müssen. In vielen Innenstädten waren auf den zentralen Straßen und Plätzen nur wenige Menschen unterwegs, auch Feuerwerk wurde deutlich weniger gezündet als zu Silvester üblich.

Essen: Jugendliche greifen Einsatzkräfte mit Böllern an

In Essen wurden dagegen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei von einer Gruppe von rund 30 Jugendlichen mit Böllern beworfen. Verletzt wurde jedoch keiner der Einsatzkräfte; die Beamten nahmen einen 16-Jährigen fest.

In Hagen hatte sich die Polizei verstärkt aufgestellt, weil in den vergangenen Tagen Drohungen im Internet kursierten, die Beamten mit Feuerwehrskörpern anzugreifen. Bis zum frühen Morgen blieb es aber weitgehend ruhig. In einem Wald in Hagen löste die Polizei ein nächtliches Zeltlager auf. Laut Polizei hatte eine größere Gruppe die Kontaktbeschränkungen umgehen wollen - vergeblich.

Menschen halten sich an Auflagen

Nur wenige Menschen begrüßten das neue Jahr auf den Straßen

In den anderen größeren NRW -Städten gab es für die Ordnungshüter bis zum frühen Neujahrsmorgen kaum Probleme. " Es gibt nur ganz wenige Verstöße, die werden dann auch konsequent geahndet. Die Menschen halten sich an die Regeln, auch an die Böllerverbotszonen ", erklärte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen ( CDU ).

Meist seien die Beamten wegen Ruhestörungen alarmiert worden, die jedoch oft schnell geklärt werden konnten, berichteten viele Polizeistationen. Unerlaubte Feiern oder Versammlungen habe es nur vereinzelt gegeben. Auch viele Feuerwehren und Rettungsdienste verzeichneten deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren.

Video starten, abbrechen mit Escape Silvester am Kölner Dom. Doku & Reportage. . 16:13 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. WDR.

OVG Münster kippt Versammlungsverbot

Das NRW-Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Silvesterabend das pauschale Versammlungsverbot für Silvester kurzfristig gekippt. Das Gericht begründet seine Eil-Entscheidung damit, dass die Behörden den Infektionsschutz auch ohne das pauschale Versammlungsverbot gewährleisten können. Der Gesetzgeber wollte mit dem Verbot verhindern, dass über Umwege öffentliche Silvester-Feiern stattfinden.