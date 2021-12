Silvester wird windig, wechselhaft und warm

Weihnachten gab es in NRW vielerorts eine weiße Überraschung. Silvester hingegen wird es mild - super mild. An Schnee ist nicht zu denken, eher schon an einen Jahreswechsel im T-Shirt.

Silvester in den letzten Jahren oft warm

Wie warm wird es? Müssen wir womöglich mit einem Temperaturrekord rechnen? Ein Blick in die Statistik zeigt: Milde Silvester sind häufiger als knackig kalte. "In sechs der letzten zehn Jahre gab es in NRW stellenweise zweistellige Tageshöchstwerte. Die Prognose für den 31.12. ist nicht sensationell, aber am oberen Rand dessen, was Ende Dezember möglich ist" , sagt Jürgen Vogt aus der WDR-Wetter-Redaktion.

2017 war es auch sehr mild