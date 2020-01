Die Polizei in NRW meldete insgesamt 2.900 Einsätze und damit 600 weniger als im vergangenen Jahr. 4.800 Polizisten waren im Einsatz, weniger als im Jahr zuvor.

Auch die Zahl der Verletzten ist gesunken: Zum Jahreswechsel 2019/2020 waren es 159, im Jahr davor 256. Unter Polizisten gab es 19 verletzte Beamte, im Vorjahr waren es 38. Das teilte die Landesleitstelle am Mittwoch (01.01.2020) mit. 32 Festnahmen wurden in der Nacht des Jahreswechsels gezählt.

Hunderttausende feiern am Rheinufer

In Köln begrüßten hunderttausende Kölner und Besucher das neue Jahr. In Düsseldorf ein ähnliches Bild: Die Stadt sei voll gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf WDR -Anfrage. Trotzdem sei es eher eine "ruhige Silvesternacht" gewesen.

Die Umgebung des Doms in Köln war weiträumig abgeriegelt. Wer in diesen Bereich wollte, musste an Sicherheitskräften vorbei, die Taschen und Rucksäcke kontrollierten. Feuerwerk war in der Umgebung des Doms verboten. Statt Böller und Raketen gab es ein Musikprogramm und eine Lichtershow.

Am Rheinufer und in der Altstadt wurden unterdessen tonnenweise Raketen und Böller gezündet. " Wir haben einige Platzverweise erteilt, eine handvoll Randalierer in Gewahrsam genommen ", sagte Thomas Held, Sprecher der Kölner Polizei dem WDR am frühen Morgen.

Köln und Dortmund gehören zu den fünf großen Städten in NRW , in denen zu Silvester Feuerwerksverbote galten. Die Verbote betrafen jeweils Teile der Innenstädte, die Polizei und Ordnungsämter zuvor als besonders gefährdet eingestuft hatten.

In Dortmund wurden die Böllerverbotszonen jedoch teilweise ignoriert. Gruppen versuchten, sich gegenseitig abzuschießen. Insgesamt hatte die Dortmunder Polizei rund 400 Einsätze in der Silvesternacht.

Retter verzeichnen viele Einsätze in Bonn

In Eschweiler haben zwei Jugendliche Raketen auf Feiernde geschossen. Als zwei Männer sie zurechtwiesen, wurden sie von den Teenagern attackiert und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Einen der beiden Tatverdächtigen griff die Polizei wenig später auf.

In Hagen-Alternhagen lösten Streitigkeiten einen Großeinsatz der Polizei aus. Über 100 Personen hatten sich versammelt und die Polizisten bedrängt.

In Bonn mussten wegen eines Brandes im Keller etwa 40 Menschen ein Wohngebäude im Stadtteil Bad Godesberg verlassen.