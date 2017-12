NRW wappnet sich für Silvester

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat nach Überzeugung von Innenminister Herbert Reul ( CDU ) Vorkehrungen getroffen, um sichere Silvesterfeiern zu ermöglichen. Im Vorfeld sei "alles getan" worden, damit sich ein Fiasko wie in der Kölner Silvesternacht 2015/16 nicht wiederhole, sagte er. Von den landesweit 40.000 Polizisten seien 5.700 im Einsatz, so Reul.

In Köln wird rund um den Dom eine Sicherheitszone errichtet, in der Feuerwerk verboten ist. Auf dem Bahnhofsvorplatz will die Polizei mit Videokameras und besserer Beleuchtung verhindern, dass sich größere Gruppen bilden. Rund 1.400 Beamtinnen und Beamte sollen in der Stadt zum Einsatz kommen. Auf dem Roncalliplatz wird eine 3D-Lichtinstallation gezeigt.