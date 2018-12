Silvester im Westen: Erneut viele Polizisten im Dienst

Keine Böller in Verbotszonen

Auch Böllerverbote wurden wieder verhängt. In Düsseldorf herrscht Knaller- und Böllerverbot in der gesamten Altstadt. In Köln dürfen rund um den Dom keine Feuerwerke abgebrannt werden.

Städte verbieten Pyrotechnik

In Dortmund sind sie in zwei Innenstadt-Zonen nahe dem Hauptbahnhof verboten. In Bielefeld umfasst die Verbotszone das Umfeld der Sparrenburg in der Stadtmitte.

In Köln und Düsseldorf werden einzelne Bereiche der City aus Sicherheitsgründen zudem mit mobilen Anlagen stark ausgeleuchtet.