In der Kölner Innenstadt feiern Tausende Menschen friedlich den Übergang ins neue Jahr. Polizeipräsident Uwe Jacob bestätigte: " Die Lage ist sehr ruhig zurzeit. " Es habe 54 Personenkontrollen und neun Platzverweise gegeben. " An jedem normalen Wochenende ist in Köln mehr los - bisher ", so Jacob. Auch aus den anderen Städten im Land wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Dies teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste mit.

Polizei ist in Köln mit 1.400 Beamten präsent

Ungeachtet des Regens feiern auf der Domplatte alt eingesessene Kölner zusammen mit Migranten, auch viele Kinder sind dabei. Rund um den Dom hat die Stadt eine böllerfreie Sicherheitszone eingerichtet. Die Ein- und Ausgänge werden von Wachleuten kontrolliert. Wer Böller im Gepäck hat, muss diese entweder abgeben oder woanders feiern gehen.