Eindrücke aus der Silvesternacht: Tausende feiern in Köln - auch in Clubs

Nur wenige Silvesterraketen am Himmel über Köln

So wie den beiden geht es offenbar vielen am Kölner Rheinufer. Um Mitternacht sind nur vereinzelnd Raketen aus kleineren Feuerwerksbatterien zu sehen - kein Lichtermeer am Himmel. Nur hier und da explodieren Böller.

"Wir tragen die Freude auf das neue Jahr im Herzen", sagt der Software-Ingenieur Abdul-Karim. "Da ist es egal, ob es ein Feuerwerk gibt oder nicht". Weder Abdul Karim noch die Freunde, mit denen er ans Kölner Rheinufer gekommen ist, haben Raketen oder Böller dabei. "Man konnte ja nichts kaufen", sagen die Männer.

Wunderkerzen waren in der Altstadt erlaubt - ein Glück für dieses Paar.

Mit Jamal, Sima und Abdul-Karim tummeln sich Tausende am Rheinufer - trotz Böllerverbots und Verbots von größeren Menschen-Ansammlungen. Vor allem auf der Deutzer Rheinbrücke und im Rheingarten am Kölner Altstadtufer stehen oder sitzen Menschen eng beieinander, Abstandsregeln werden kaum eingehalten. Nur wenige tragen Masken. Allerdings: Schon kurz nach Mitternacht machen sich die meisten Besucher aus der Kölner Altstadt wieder auf den Heimweg.