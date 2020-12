Die Kölner Silvesternacht 2015: eine Zäsur

Eine Vorlage für die AfD

"Davor lag der Fokus der Berichterstattung oft auch auf Familien mit Kindern ", sagt Küpper. "In den Medien wurde ein eher positives Bild vermittelt. Es war eine Art mediales Sommermärchen."

"Nach Köln ging es aber nur noch um den jungen sexuell übergriffigen Mann" , so Küpper. "Die Berichterstattung bekam eine negative Schlagseite." Der Rechtspopulismusexpertin zufolge profitierte vor allem die AfD von dieser Diskussion.

Die aufgeheizte mediale und politische Debatte habe der rechten Partei " absolut den Boden bereitet ". In zahlreichen Beiträgen sei berichtet worden, dass die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen gekippt sei, so Küpper. Dabei zeigten Studien, dass das in dieser Eindeutigkeit gar nicht der Fall gewesen sei. Küpper führt unter anderem die sogenannte Mitte-Studie an. In dieser stimmten noch 2018/19 75 Prozent der Befragten - mit Einschränkungen - der Aussage zu, dass sie die Aufnahme von Flüchtlingen befürworteten.

"Fehlentwicklung" im Journalismus

Gegenüber Journalisten wurde verstärkt nach der Silvesternacht der Vorwurf erhoben, sie würden aus falsch verstandener Political Correctness die Herkunft von Tätern verschweigen und damit ihre Informationspflicht verletzen.

Als Konsequenz aus der Debatte änderte der Presserat 2016 seine Empfehlung zur Herkunftsnennung. Die Herkunft eines Tatverdächtigen solle nun bei "begründetem öffentlichen Interesse" genannt werden - vorher bei "begründbarem Sachbezug".