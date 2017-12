Sekt oder Selters? Silvester im Knast

Eingeschlossen: Auf Antrag ausnahmsweise zu zweit

Häftlinge können in Schwerte vorab beantragen, in der Silvesternacht zu zweit in einer Zelle eingeschlossen zu werden. Das müsse aber vorher in jedem Einzelfall geprüft werden, so Harms. " Wenn einer in Einzelhaft dann am Abend emotional unruhig wird und sagt, er packt die Nacht nicht allein, dann sehen wir, was wir tun können. "

Vor die Haftanstalt, die auf freiem Feld steht, kämen in dieser Nacht gewöhnlich Freunde und Familienangehörige der Insassen, um ihnen Neujahrswünsche durch die Fenster zuzurufen. Dann würde auch schon mal geböllert.