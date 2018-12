Polizeipräsenz mehr als verdoppelt

Die Polizei in NRW hat angekündigt, in zahlreichen Städten ihre Sicherheitsmaßnahmen und ihre Präsenz in der Silvesternacht zu erhöhen. In der Silvesternacht hätten 5.500 Polizisten Dienst, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Normalerweise seien nachts 2.200 Beamte im Dienst. Alle 18 Hundertschaften der Bereitschaftspolizei würden hinzugezogen, wenn auch nicht alle in voller Stärke.