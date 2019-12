Verbotszonen aus Sicherheitsgründen

Allerdings bedeutet das nicht, dass die Kommunen solche Verbotszonen auch einrichten. Von den 27 aufgeforderten NRW-Städten, reagierten laut DUH sechs positiv - unter anderem Krefeld und Hagen. Verbotszonen gibt es in beiden Städten jedoch nicht. " Wir sind durchaus erstaunt, in der Liste in dieser Form aufzutauchen ", sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld auf Anfrage des WDR .