Silvesterböller dürfen zwar nur am 31. Dezember und am 1. Januar eines Jahres gezündet werden. Das hindert jedoch Viele nicht daran, sich möglichst früh mit Feuerwerkskörpern einzudecken.

In Grevenbroich beginnt in der Nacht auf Freitag (28.12.2018) um Punkt Mitternacht der Lagerverkauf bei einem Unternehmen für Feuerwerkskörper. Auch vor einer Fabrik in Eitorf werden in der Nacht Tausende Kunden erwartet, die sich einen Platz in der Schlange sichern wollen. Dort beginnt der Werksverkauf um 6 Uhr am Freitag.