Zwei Jahre nach erster Corona-Meldung: Hoffnung auf Ende der Pandemie

Der erste Infizierte, der erste Tote, der erste Lockdown

Das Jahr 2020 ist gerade einmal 27 Tage alt, als in einer Firma im bayerischen Starnberg mit engen Kontakten nach China ein Mitarbeiter positiv getestet wird. Das sollte der Anfang der ersten Corona-Welle in Deutschland sein. Den ersten Corona-Toten in Deutschland weist die Statistik für den 8. März 2020 aus, zwei Tage später sind Virusinfektionen in allen 16 Bundesländern amtlich registriert.

Der 22. März 2020 geht als der Tag in die Geschichte ein, an dem in Deutschland erstmals ein Lockdown verhängt wurde. Das öffentliche Leben kam weitestgehend zum Erliegen, Schulen und Kitas machten zu. Und viele der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tasteten sich ans Homeoffice heran.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona und kein Ende: Wie groß ist der ganze Schaden?. Hart aber fair. . 01:15:08 Std. . UT . DGS . Verfügbar bis 06.12.2022. Das Erste.

Die nächste Welle baut sich auf

Im Mai 2020 entspannte sich die Corona-Lage in Deutschland - und viele glaubten, die Pandemie sei im Griff. Sie sollten sich täuschen. Denn im Herbst baute sich die nächste Welle unerbittlich auf. In Deutschland, in Europa, überall auf der Welt. Hierzulande kommt es am 2. November 2020 zu einem "Lockdown light". Gastronomiebetriebe mussten wieder schließen, die Kontakte waren wieder begrenzt.

Silvester 2020 war vergleichsweise trübsinnig - aber hoffnungsvoll. Denn zum Jahreswechsel startete in Deutschland die Impfkampagne. Aber mit dem Impfen lief es nicht rund. Der Start war schleppend, die Logistik verbesserungswürdig und die Produktion stockend.