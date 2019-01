Bunte Raketen, ohrenbetäubende Böller: Die Menschen in NRW haben den Jahreswechsel mit viel Feuerwerk begrüßt. In den Innenstädten von Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bielefeld und Essen waren die Partymeilen nach Aussage der Einsatzkräfte gut gefüllt. Die Polizei war im ganzen Land mit rund 5.500 Beamten im Einsatz - mehr als doppelt so viele wie an einem normalen Wochenende.

Ruhiger Verlauf, aber mehr Verletzte

Die vorläufige Silvesterbilanz der Polizei fällt positiv aus. Bis 6 Uhr am Dienstagmorgen seien Beamte zu 3.500 Einsätzen gerufen worden, im Vorjahr waren es rund 4.300. Dies teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW am Dienstagmorgen (01.01.2019) mit.