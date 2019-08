Die Behauptungen

Der ehemalige SPD -Vorsitzende Sigmar Gabriel hat seine Partei scharf kritisiert und der Führung einen unklaren Kurs vorgeworfen. "Die SPD ist linker als die Linkspartei geworden und ökologischer als die Grünen" , sagte der frühere Vizekanzler dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Gabriel war der Samstagsausgabe (03.08.2019) der Zeitung zufolge der Bewegung " SPD pur" beigetreten, die den sogenannten Linkskurs der Partei stoppen will. Doch was ist dran an seinen Behauptungen?

Der Check

"Die SPD ist linker als die Linkspartei": Vergleicht man anhand der Europawahlprogramme beispielsweise die Positionen zum Mindestlohn, liegen die beiden Parteien auf der gleichen Linie. Sowohl SPD als auch Linkspartei fordern für die Bundesrepublik einen Mindestlohn von zwölf Euro.

Übereinstimmung auch bei den Mindestlöhnen, die in EU -Staaten gelten sollen: Beide Parteien verlangen für diese Länder eine Höhe von mindestens 60 Prozent der mittleren Verdienste.

"Die SPD ist ökologischer als die Grünen": Am Beispiel der europäischen Klimaschutzziele zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen SPD und Grünen. Die Sozialdemokraten wollen die Treibhausgase um mindestens 45 Prozent bis 2030 senken und bis 2050 "Treibhausneutralität" in Europa erreichen.