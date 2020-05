"Siegfried und Roy": Tiger-Dompteur Roy Horn ist tot

Wer an "Siegfried und Roy" denkt, der denkt an Shows mit weißen Tigern und Löwen auftreten ließen. Damit wurde das deutsche Magier-Duo weltbekannt.

Nun ist der 75-jährige Roy Horn an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte ein Sprecher am Freitag (08.05.2020) in Las Vegas mit.