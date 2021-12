Sicherheitslücke Log4J - deshalb ist die Software so gefährlich

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) hat mit "rot" die höchste Warnstufe ausgerufen. Eine Sicherheitslücke, die sich in einer weit verbreiteten Software-Bibliothek namens Log4J befindet, gefährdet überall im Netz die Sicherheit. Dadurch sind vor allem Server und Online-Dienste rund um den Globus angreifbar. Doch wer ist betroffen und was können Verbraucher machen? Fragen und Antworten.

Höchste Warnstufe - ist die Lage wirklich so schlimm?

Experten haben am Freitag eine neue Sicherheitslücke entdeckt, die vorher noch niemandem bekannt war - und für die es deshalb auch noch kein Update, also keine Lösung gibt. Solche Lücken werden Zero Day Exploits genannt und gelten generell als gefährlich.

Besonders brisant ist im vorliegenden Fall, dass das Sicherheitsleck in einem Programm gefunden wurde, das unglaublich populär ist: Unzählige Server und Onlinedienste nutzen diese kostenlos verfügbare Programmroutine, um Nutzerzugriffe zu protokollieren. Man kann sagen, dass Log4J ein Standard und deshalb weit verbreitet ist.

Zum ersten Mal entdeckt wurde das Problem in dem Online-Spiel Minecraft. Aber auch Apple, Twitter, Amazon, Tesla und viele andere namhafte Firmen und Onlinedienste nutzen die Funktion - und sind damit grundsätzlich angreifbar. Ebenso Behörden und Unternehmen.