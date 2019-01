Escape-Rooms liegen voll im Trend. Auch in NRW können sich Rätsel-Fans in besondere Räume einsperren lassen, aus denen sie sich durch das Lösen eines Rätsels befreien müssen. Nach einem tödlichen Unfall in Polen stellt sich die Frage: Wie sicher sind diese Spiele?

Fünf Mädchen waren am Freitag (04.01.2019) in der polnischen Stadt Koszalin ums Leben gekommen. Während eines Escape-Room-Spiels war in einem Nebenraum des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden wollen nun den Brandschutz für solche Angebote prüfen.