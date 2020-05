Kein Shopping-Ansturm auf niederländische Grenzstädte

" Es ist lange nicht so voll wie normal ", sagte ein Sprecher der Stadt Venlo am Donnerstagnachmittag (21.05.2020). Auch in Roermond, wo ein großes Shopping-Outlet an deutschen Feiertagen viele Einkäufer aus dem Nachbarland anzieht, blieb man nach Angaben eines Sprechers unter der maximal zugelassenen Anzahl. " Es ist nicht so viel los, dass es problematisch ist. "