Sexueller Kindesmissbrauch: Warum es immer mehr Fälle werden

Die Zahlen sind erschreckend. Anfang der "Nuller-Jahre" aber bewegten sie sich noch auf wesentlich höherem Niveau: 2002 waren es fast 20.400 Fälle bundesweit.

Dass die Zahl seitdem um rund ein Viertel gesunken ist, sei vor allem einer höheren Sensibilität zuzuschreiben, sagt die Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbunds, Cordula Lasner-Tietze: Einerseits sei die " Zivilgesellschaft " deutlich aufmerksamer geworden, andererseits gäbe es mittlerweile auch bei der Polizei mehr Kompetenz, "zuzuhören, wenn Kinder erzählen ".

Dennoch zeigten nicht zuletzt Missbrauchsfälle von so katastrophalem Ausmaß wie in Lügde, " dass es noch sehr viel Anstrengung braucht ". Weil nach wie vor viele betroffene Kinder nicht wagten, sich jemandem anzuvertrauen oder weil einem breiten Umfeld offenbar immer noch über lange Zeit Hinweise auf Kindesmissbrauch entgingen.

Dringend benötigt, sagt die Kinderschutzbundvorsitzende, seien Anlaufstellen, die betroffene Kinder " ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten" erreichen können. Lehrer und Kita-Personal müssten mehr und weiter geschult, Beratungsstellen gefördert werden " für Tanten, Großeltern ", Menschen aus dem sozialen Unmfeld eines Kindes, die Verdacht schöpfen.