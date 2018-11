Der sexuelle Missbrauch und die Misshandlung von Kindern sind in Nordrhein-Westfalen wieder angestiegen. Im letzten Jahr habe es landesweit 2.803 Opfer beim sexuellen Missbrauch und 703 Opfer bei der Misshandlung von Kindern gegeben, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag (22.11.2018) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag mit. Bei den Missbrauchsfällen habe es zwischen Täter und Opfern in etwa 20 Prozent der Fälle familiäre Beziehungen geben. Die Misshandlungsfälle seien zu fast 80 Prozent dem Familienbereich zuzuordnen.