Im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach soll sich ein Vater an seiner Tochter vergangen haben, ein Onkel an seiner Nichte. Was durchleben die Kinder und wie können Außenstehende helfen? Diese und andere Fragen beantwortet Dr. Sibylle Banaschak im WDR -Interview. Sie ist Leiterin des "Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW" in Köln. Es berät Ärzte, wenn diese einen Verdacht auf Kindesmisshandlung äußern.