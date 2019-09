Studie: Schulen tun zu wenig bei Prävention gegen sexuelle Gewalt

Nach Missbrauchsfällen wie dem aus Lügde wird gerne reflexartig mehr Prävention gefordert. Tatsächlich gibt es in diesem Bereich einen großen Nachholbedarf. Viele öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten haben nämlich bis heute kein Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das geht aus einem Bericht des Deutschen Jugendinstituts hervor, der am Mittwoch (04.09.2019) vorgestellt wurde.