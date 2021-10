Fall Reichelt: Wenn Chefs ihre Macht missbrauchen

Soziologin: "Der Machtmissbrauch findet auf subtile Art statt"

Auch wenn kein direkter Zwang ausgeübt wurde, sei so ein Verhalten extrem problematisch, sagt die Soziologin Monika Schröttle von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. " Es geht dabei nicht um sexuelle Belästigung, wie sie der Gesetzgeber definiert. Der Machtmissbrauch findet dabei auf eine ganz subtile Art statt ."

Keine "Meldepflicht" für intime Beziehungen

Auf solche Fälle sind die meisten deutschen Unternehmen nicht vorbereitet: Viele haben in den vergangenen Jahren zwar "Compliance"-Regeln eingeführt, also einen firmeninternen Verhaltenskodex. Eine "Meldepflicht" für intime Beziehungen unter Kollegen, wie sie in den USA teilweise verlangt wird, sei in Deutschland aber nicht zulässig, sagt die Bocholter Unternehmensberaterin Nicole Biermann-Wehmeyer. " Viele Unternehmen integrieren aber in ihre Compliance Management Systeme, dass Liebesbeziehungen keinen Einfluss auf geschäftliche Abläufe und Entscheidungen haben dürfen."

So eine ausdrückliche Vorschrift gibt es bei Axel Springer nicht. In den Compliance-Regeln heißt es nur sehr allgemein, dass " persönliche und private Interessen von denen des Unternehmens zu trennen " sind.

Firmenleitungen müssen in die Offensive gehen