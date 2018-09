Vor allem bedingt durch eine neue Zählweise gibt es in NRW einen deutlichen Anstieg der Sexualstraftaten an Schulen. Für das Jahr 2017 seien deutlich mehr Sexualdelikte als im Vorjahr gezählt worden, dies sei aber hauptsächlich auf die Reform des Sexualstrafrechts im November 2016 zurückzuführen, erklärte das Landeskriminalamt am Dienstag (25.09.2018).

Durch die Gesetzesänderung zählten auch Fälle sexueller Belästigung zu den Sexualdelikten. Zuvor wurden sie überwiegend als Beleidigung gewertet und in einer anderen Statistik ausgewiesen.

Anstieg wegen Gesetzesänderung

Im vergangenen Jahr gab es an Schulen in Nordrhein-Westfalen 306 gemeldete Sexualdelikte, im Vorjahr 224. 2015 lag der Wert mit 171 gemeldeten Fällen noch niedriger.

Der Anstieg von 2015 auf 2016 sei zwar nicht auf die Gesetzesänderung zurückzuführen, bewege sich aber im Bereich der Schwankungen, die es in diesem Bereich von Jahr zu Jahr in beide Richtungen gebe, erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Trotzdem sei natürlich jeder Fall einer zu viel.