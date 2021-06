Sexualisierte Gewalt durch Geistliche: Hilferuf Betroffener an Bischöfe

Enttäuschung und Frust

Patrick Bauer begründet im Gespräch mit dem WDR , warum es nun an der Zeit war, den deutschen Bischöfen einen Brief zu schreiben: "Uns wurde eine Anerkennungsleistung versprochen, die schnell, die wertschätzend und die transparent geschieht und die an der oberen Grenze des in Deutschland möglichen Schmerzensgeldes liegt. Dies alles ist nicht der Fall.“ Für die Betroffenen sei es "einfach furchtbar frustrierend“ immer wieder diejenigen sein zu müssen, die etwas in Gang bringen.

"Wir waren es, die Kardinal Marx dazu bewegt haben, auf das Bundesverdienstkreuz zu verzichten“ , erinnert Patrick Bauer in diesem Zusammenhang. "Wir waren es, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass die Aufarbeitung in Gang kommt.“ Es sei "zum Kotzen, dass die deutschen Bischöfe mal wieder die Augen davor verschließen, was sie den Betroffenen versprochen haben.“ Statt wertschätzend, schnell und transparent, gehe es empathielos und langsam zu, so Bauer.

Nur 11 Prozent bearbeitet

Seit Januar sind bei der sogenannten Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, die die Bischöfe einrichteten, etwa 1.400 Anträge eingegangen, schreiben die Autoren des Hilferufs. Entschieden seien bisher erst knapp über 150, also etwa 11Prozent. Sie gehen davon aus, dass Anträge zum Teil erst nach drei Jahren bearbeitet werden.

"Drei Jahre warten, drei Jahre hoffen und drei lange weitere Jahre seelische Belastung für einen zutiefst traumatisierten Menschen. Was das bedeutet, kann man nur erahnen.“ In der Rückschau werde ersichtlich, dass das derzeit laufende Verfahren für die Betroffenen retraumatisierend, intransparent, uneinheitlich, hochgradig enttäuschend und in seiner Dauer enorm belastend sei, so die Schreiber.

Weit entfernt vom Höchstsatz

Rolf Kraus in der Kirche Heilig Kreuz in Köln Weidenpesch

Er ist einer der Beispielfälle im Hilfe-Brief an die Bischöfe. Rolf Kraus. Sein Fall ist deshalb besonders prägnant, weil der Täter, Pfarrer A., gleich in drei Bistümern gearbeitet hatte, in Essen, Münster und Köln. Trotz zweifacher Verurteilung durch staatliche Gerichte stoppte die Kirche ihn nicht. Rolf Kraus wurde als Kind mehr als 200 Mal schwer von ihm missbraucht. Die deutschen Bischöfe zahlten ihm nun 15.000 Euro, weit entfernt von den angeblich möglichen 50 000 Euro.