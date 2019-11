Carsten Haffke: Stimme und Muskeln von Bert

WDR: Sie wurden 1967 geboren. Durften Sie als kleines Kind Sesamstraße anschauen?

Die Grobi-Handpuppe begleitete Haffke in die Grundschule

Carsten Haffke: Ja! Meine Eltern waren dem Fernsehen gegenüber ziemlich offen. Ich kann mich sogar erinnern, wenn ich keine Lust hatte zur Schule zu gehen, dann hat meine Mutter öfters gesagt, dann bleib doch zu Hause und dann gucken wir zusammen Sesamstraße. Das waren sehr schöne Augenblicke zusammen mit meiner Mutter.

WDR: Zunächst war die Reihe ja umstritten. Der Bayerische Lehrerverband sprach von einem "Werbe-, Drill- und Überredungsprogramm". Was haben Sie gelernt bei der Sesamstraße?

Haffke: Ursprünglich war die Sesamstraße ja für unterprivilegierte Schichten in Amerika gedacht, die keinen oder nur wenig Zugang zu Bildung oder zur Schule haben. Und denen hat man versucht, das Alphabet nahe zu bringen oder solche Begriffe wie "nah" und "fern" und so weiter. Das kannte ich natürlich schon. Was ich allerdings gelernt habe war, dass es egal ist, ob man blau, grün oder gelb ist. Das ist einfach immer schön, dass man etwas Besonderes ist, und dass man so ist, wie man ist.

WDR: Also Toleranz und Selbstbewusstsein?

Im WDR ist Carsten Haffke "Dackl"

Haffke: Ja, ich habe damals diese Offenheit gelernt. Und was wir im deutschen Fernsehen nicht so oft gesehen haben und was auch einer der Gründe war, warum zum Beispiel der Bayerische Rundfunk nicht mitgemacht hat, war, dass man Afroamerikaner gesehen hat. Die Straße sah anders aus als in Deutschland, dort war eine ganz andere Atmosphäre. Das war für mich sehr exotisch und ich mochte das.

WDR: Welcher ist Ihr Lieblingscharakter?

"Die aufrregenste Puppe ist Oskar"

Haffke: Ich mag alle, weil sie alle unterschiedliche Stereotypen darstellen. Die aufregendste Puppe war Oskar, weil der in der Tonne lebte. Er war griesgrämig und liebte Müll. Der war total gegen den Strich gebürstet. Und am meisten geflasht war ich von Globi, weil der so hoffnungslos war und so schön gescheitert ist.

WDR: Sind Puppen überhaupt noch zeitgemäß?

Haffke: Sie sind schon öfters totgesagt worden, genauso wie Zeichentrick- oder Knet-Animation. Aber es wird sie immer, immer geben! Der große Vorteil: Sie können mit Schauspielern und Publikum agieren.

Das Interview führte Susanne Schnabel.