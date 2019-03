AOK Rheinland: Jede dritte Sepsis endet tödlich

In großen Krankenhäusern und Unikliniken gibt es im Durchschnitt mehr Fälle von Sepsis als in kleinen Krankenhäusern. In knapp jedem dritten Fall sterben Patienten an einer solchen "Blutvergiftung", wie die komplexe Entzündungsreaktion im Organismus nach einer Infektion im Volksmund genannt wird. Das zeigen die Zahlen des jüngsten Gesundheitsreports der AOK Rheinland/Hamburg, der Anfang März 2019 veröffentlicht wurde.

Die AOK hat Abrechnungen der Krankenhäuser für 2017 analysiert und daraus die Fälle von Sepsis ermittelt. Dabei zeigten sich deutliche regionale Unterschiede: In der Zeit von 2012 bis 2017 starben in Mülheim an der Ruhr doppelt so viele Krankenhaus-Patienten an einer Sepsis wie in Krefeld oder im Rhein-Sieg-Kreis.