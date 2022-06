Separatorenfleisch - eklig oder nachhaltig?

Recherchen des NDR und des Spiegels haben ergeben: In vielen Wurstprodukten könnte sogenanntes Separatorenfleisch enthalten sein. Also Fleisch, das maschinell aus den Resten gewonnen wird, die zum Beispiel an Knochen hängen bleiben und nicht so leicht abzubekommen sind.

Verboten ist das nicht, es muss jedoch speziell gekennzeichnet werden. Und das machen viele Hersteller offenbar nicht. Klingt eklig - doch ist es das überhaupt? Und macht es - mit Blick auf die Nachhaltigkeit - nicht auch Sinn, das ganze Tier zu verarbeiten?