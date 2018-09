Ältere Menschen über 80 sehen ihr Leben im Land meist positiv. Das ergab eine repräsentative Studie der Universität Köln, die am Freitag in Düsseldorf vorgestellt wurde. 86 Prozent der Befragten seien demnach zufrieden mit ihrem Leben, stellten die Forscher fest. Die Zufriedenheit lasse erst bei den über 90-Jährigen wieder nach.

Erste Studie über die Zufriedenheit der Generation "80+"

Es ist die bundesweit erste Studie, die sich mit der Zufriedenheit der Altersgruppe "80+" befasst. Befragt wurden 1.800 Senioren in Nordrhein-Westfalen. Die Forscher seien über die positive Einstellung der älteren Menschen selbst überrascht gewesen, sagte die Kölner Gerontologie-Professorin Susanne Zank. In Auftrag gegeben und mit 1,5 Millionen Euro gefördert hatte die Studie das NRW -Wissenschaftsministerium.

Zwei Drittel fühlen sich gesundheitlich wohl

Etwa zwei Drittel der Befragten gaben an, sich gesundheitlich wohlzufühlen. Jeder vierte Senior klagt laut Studie über starke Schmerzen. Ein Viertel berichtete zudem über Symptome von Depressivität. Hinzu kommt, dass 60 Prozent der Befragten sich von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht fühlten.

Eine Million Menschen über 80 in NRW

Bereits heute zählen sechs Millionen Menschen in der Bundesrepublik zur Bevölkerungsgruppe 80 plus, davon fast eine Million in NRW. Das Statistische Bundesamt rechnet damit, dass die Zahl der Hochaltrigen bis 2050 auf zehn Millionen steigt und damit jeder Achte Mensch 80 Jahre und älter sein wird.